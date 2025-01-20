Глава Карелии дал старт догазификации микрорайона ТИЗ «Усадьба»

В петрозаводском микрорайоне ТИЗ «Усадьба» запустили природный газ. Догазификация стала возможной благодаря строительству газораспределительной сети протяженностью 9 километров и 1,5-километрового подводящего газопровода. Для надежного газоснабжения потребителей смонтировали газорегуляторный пункт. На сегодняшний день здесь обеспечена техническая возможность для подключения 245 домовладений к природному топливу. Договоры на догазификацию уже заключены со 110 заявителями – жителями микрорайона.

ТИЗ «Усадьба» – отдаленный большой район Петрозаводска – сюда проложили более 9 километров газопровода – это отдельный крупный проект. Поздравляю жителей с этим долгожданным событием. Сегодня газ приходит в их дома – это совсем другие условия, комфорт и цена. Надеюсь, что скоро к газу подключатся все 245 домовладений,

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поздравил семью Павла и Тамары Иониных, живущих в микрорайоне ТИЗ «Усадьба», в чей дом сегодня подали газ.

– Цена за электрическое отопление нашего дома обходилась в 10 – 15 тысяч рублей в месяц, особенно высокая стоимость выходила в сильные морозы. Сегодня я не вижу газу другой альтернативы. По моим расчетам стоимость газового отопления не будет превышать 2,5 – 3 тысячи рублей, т.е. это экономия практически в 5 раз. Очень рад и уже порекомендовал подключение газа нашим соседям.

– поделился Павел Ионин.

Подвёл итог успешной реализации проекта в ТИЗ «Усадьба» генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

– Экологичное и экономичное природное сетевое топливо стало доступно жителям еще одного крупного района Петрозаводска. Это очередной этап догазификации столицы Карелии, которую мы успешно реализуем в тесном сотрудничестве с Правительством республики,

– отметил Юрий Азаров.

Юрий Азаров также поделился ближайшими планами компании по дальнейшей догазификации Петрозаводска. Первыми в очереди на подключение к природному топливу в этом году стоят отдаленные микрорайоны – Птицефабрика и Соломенное.

Фото: Правительство РК