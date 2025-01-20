Ситуацию с уборкой Петрозаводска в мэрии назвали крайне тяжелой

Сегодня на планерке в городской администрации обсуждали уборку снега. Тема оказалась очень горячей. Сотрудники мэрии и ЕДДС получают сотни жалоб от горожан: от пешеходов, от водителей, от мам с колясками, от тех, кто пользуется общественным транспортом.

Конкурс на уборку Петрозаводска в зимнее время выиграло Кондопожское ДРСУ. За предприятием по контракту закрепили более 700 объектов - это более 3,5 млн квадратных метров. В данный контракт с декабря включили плату за вывоз снега - всего 45 тысяч тонн. К концу января уже вывезли 19 тысяч тонн. Но это еще не все цифры.

После снегопадов комиссия провела проверку и выявила 560 нарушений. ДРСУ уже получило штрафов на 291 тысячу рублей. И процесс их оформления не останавливается, подчеркнули в городской администрации.

А еще в мэрии создали свой ТОП-3. И он не касается лучших сотрудников или научных открытий. На этот раз в петрозаводский ТОП вошли грязные кучи снега, снежные валы на дорогах и гололед. Подробнее в нашем материале. // Видео: телеканал "Ника плюс".