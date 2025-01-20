Неустойчивую погоду пообещали синоптики жителям Карелии на этой неделе

Карельские синоптики предупредили о том, что на этой неделе погода в республике будет неустойчивой. Такой прогноз дан в паблике Гидрометцентра РК.

Так, в начале этой недели в республику придет мороз до -13, -18 градусов, а на севере Карелии и до -23. К середине недели в большинстве районов ожидаются снегопады.

Однако, уже к выходным на юге республики температура воздуха достигнет плюсовых значений. На севере Карелии сохранится зимняя погода, но и там температура воздуха будет выше нормы.

По предварительным данным, неустойчивый характер погоды сохранится до конца января. // Фото «Петрозаводск говорит»