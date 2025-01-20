Работники детсада на севере Карелии не получили зарплату за декабрь

Работникам детского садика в поселке Чупа не выплатили заработную плату за декабрь. Деньги должны были выдать до 15 января, но к 20 числу выплат так и не поступило. Об этом жители поселка рассказали депутату ЗС РК Андрею Монастыршину.

В связи с возникшей ситуацией парламентарий обратился в прокуратуру. Он напомнил, что за невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность.

«У людей кредиты и другие обязательства, которые они должны оплачивать в срок, поэтому и зарплату должны получать в установленные законом сроки», - написал Монастыршин в соцсети. // фото «Петрозаводск говорит»