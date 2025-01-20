20 января 2025, 17:25
Происшествия

Трех пострадавших при взрыве газа на Зареке выписали из больницы

Помощь еще оказывают одному пострадавшему, он в Петербурге

В Петрозаводске из больницы выписаны три женщины,  пострадавшие при взрыве газа в доме на Зареке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав.

В больнице в Петербурге все еще находится мужчина из квартиры, где прогремел взрыв. Пострадавший получает помощь в специализированном ожоговом центре НИИ им. И. И. Джанелидзе.

Взрыв газа прогремел ночью 6 января в доме №19 на Луначарского в Петрозаводске. Пострадали четыре человека. // фото «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

Дом на Зареке, где взорвался газ, признали пригодным для проживания
подробнее...
Две квартиры затопило в результате аварии в доме, где взорвался газ
подробнее...
Водопровод прорвало в доме на Луначарского, где взорвался газ
подробнее...
Специалисты показали, как выглядит дом в Петрозаводске после взрыва
подробнее...
Специалисты из Москвы обследуют дом после взрыва газа на Луначарского
подробнее...
После взрыва: не все жильцы дома на Луначарского могут вернуться домой
подробнее...
Не все жильцы дома на Луначарского смогли вернуться в свои квартиры
подробнее...
Жильцы возвращаются в дом на Зареке, где взорвался газ
подробнее...
Получивший ожоги при взрыве газа отправлен в Санкт-Петербург
подробнее...
Стали известны результаты обследования дома, где взорвался газ
подробнее...
14 человек, эвакуированных из дома на Зареке, перевезли в гостиницу
подробнее...
Пострадавшим при взрыве газа в Петрозаводске выплатят компенсацию
подробнее...
Специалисты осмотрят дом на Зареке после взрыва газа
подробнее...
Министр рассказал о самочувствии пострадавших при взрыве газа
подробнее...
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Петрозаводске
подробнее...
ЧС ввели в Петрозаводске после взрыва газа в жилом доме
подробнее...
Момент взрыва газа в пятиэтажном доме на Зареке попал на видео
подробнее...
Людей эвакуировали из дома на Зареке после взрыва газа
подробнее...
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Петрозаводске
подробнее...
МЧС показало фото из разрушенной в результате взрыва газа квартиры
подробнее...
Один человек пострадал при взрыве газа в Петрозаводске, троих спасли
подробнее...
Газ взорвался в жилом доме в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
взрыв газа
пострадавшие