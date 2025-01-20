Трех пострадавших при взрыве газа на Зареке выписали из больницы

В Петрозаводске из больницы выписаны три женщины, пострадавшие при взрыве газа в доме на Зареке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав.

В больнице в Петербурге все еще находится мужчина из квартиры, где прогремел взрыв. Пострадавший получает помощь в специализированном ожоговом центре НИИ им. И. И. Джанелидзе.

Взрыв газа прогремел ночью 6 января в доме №19 на Луначарского в Петрозаводске. Пострадали четыре человека. // фото «Петрозаводск говорит»