20 января 2025, 17:25
Трех пострадавших при взрыве газа на Зареке выписали из больницы
Помощь еще оказывают одному пострадавшему, он в Петербурге
В Петрозаводске из больницы выписаны три женщины, пострадавшие при взрыве газа в доме на Зареке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав.
В больнице в Петербурге все еще находится мужчина из квартиры, где прогремел взрыв. Пострадавший получает помощь в специализированном ожоговом центре НИИ им. И. И. Джанелидзе.
Взрыв газа прогремел ночью 6 января в доме №19 на Луначарского в Петрозаводске. Пострадали четыре человека. // фото «Петрозаводск говорит»