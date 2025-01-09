После взрыва: не все жильцы дома на Луначарского могут вернуться домой

Текст, фото Марина Бедорфас

Жильцы третьего и четвертого подъездов в доме № 19 на улице Луначарского, где прогремел взрыв газа в Рождественскую ночь, начали возвращаться в свои квартиры. Глава Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила, что чиновники помогают с переездом тем, кто находился в пунктах временного размещения. Накануне в эти два подъезда подвели газ и электричество.

«Первыми прибывшими на место происшествия были сотрудники пожарно-спасательной части №1 Петрозаводска. Спасатели провели разведку и обнаружили, что два человека находились под завалами. Еще двое получили травмы. Им сразу начали оказывать медицинскую помощь. После того как пострадавших извлекли из-под завалов, их передали медикам. Всего от МЧС Карелии привлекались 44 человека и 9 единиц техники»,

- рассказал «Петрозаводск говорит» Максим Рожин, начальник пресс-службы МЧС Карелии.

Также в МЧС республики отметили, что пожара на месте происшествия не было.

Жильцы первых двух подъездов пока в свои квартиры вернуться не могут. Они остаются у родных или в пунктах временного размещения. Горожане приходят домой, чтобы покормить животных.

«Мы живем в первом подъезде. Вот прибежала животных покормить. И убегаю. Знаете, настроение такое, что не хочется ничего рассказывать. Неизвестно, когда еще домой вернемся!»,

- поделилась горожанка.

Напомним, от взрыва газа пострадали четыре человека. Получившего ожоги мужчину на реанимобиле транспортировали в Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр здравоохранений Карелии Михаил Охлопков. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить в специализированном ожоговом центре НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи остаются трое пациентов, их жизни ничто не угрожает.

«Вы знаете, у нас очень хороший дом, хорошие, приличные все люди живут. Но, как я поняла, к бабушке в гости пришел внук. И он был пьяный. И вот что натворил»,

- рассказала жительница дома.

От взрыва бытового газа пострадали не только жильцы дома номер 19, но и, как нам удалось выяснить, соседнего — 15а. Жительница этого дома Любовь рассказала, что взрывной волной в нескольких квартирах выбило стекла.

«В нашем доме в квартирах на 3, 4, 5 этажах окна разбиты. У моих соседей вообще стекла вылетели. А у меня просто треснул стеклопакет. Пока не мерзнем, потому что нет сквозной дыры. Взрыв был очень громкий. Сильный хлопок. В нашем доме живут люди из Донецка. Так вот они сказали, что очень похоже на взрыв бомбы. И животные очень испугались. Хорошо, что пострадавших немного, погибших нет, и хорошо, что дом устоял. Это нас Бог миловал в Рождественскую ночь!»,

- рассказала горожанка.

Любовь рассказала, что они с соседями обратились в мэрию по поводу замены окон. Но пока к ним никто не приходил, и ответа не дали по срокам замены.

Как сообщили в МЧС Карелии, уже завтра обследованием 1 и 2 подъездов дома на улице Луначарского займутся специалисты МЧС России. Они уже выехали в Петрозаводск и везут с собой специальный инструментальный комплекс «Струна». Полиция продолжает обеспечивать охрану дома на Зареке.

Всего за новогодние каникулы в Карелии произошло 57 пожаров, в которых три человека погибли, еще трое получили травмы, а 20 человек были спасены. // Фото МЧС Карелии