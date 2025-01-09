Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома возвращаются в свои квартиры

В дом на улице Луначарского в Петрозаводске, где произошел взрыв бытового газа, начали возвращаться жильцы. Решение о заселении принято по итогам обследования, проведенного дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии. Специалисты сделали вывод о том, что несущие конструкции здания не пострадали, дом пригоден для проживания.

В первую очередь заселяют половину дома, где уже восстановлено газо- и электроснабжение. Решение о возможности заселения оставшихся квартир будет принято в ближайшие дни. Режим ЧС снят. По поручению главы Карелии всем пострадавшим продолжают оказывать помощь.

– Вчера на заседании КЧС, с учетом всех рекомендаций, было принято решение заселить часть дома, которая находилась дальше от очага взрыва. Работы велись непрерывно. Как только стало понятно, что все готово, мы оповестили председателя ТСЖ - люди начали возвращаться в свои квартиры. Сейчас определяем ущерб. Будем работать с каждым заявителем по вопросам компенсации, – сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

По информации генерального директора АО «Карелгаз» Елены Груздевой, в третьем и четвертом подъездах дома газоснабжение восстановлено. Также подключено электричество.

– Безопасность внутридомового газового оборудования проверили с помощью опрессовки, провели техническую диагностику сетей газопотребления, в том числе фасадного и внутридомовых газопроводов. Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования выполнили в каждой квартире. Специалисты берут пробы воздуха во всех помещениях дома, в том числе в подвальных, проверяют на загазованность, – пояснила Елена Груздева.

Как сообщил председатель Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, восстановительные работы будут продолжены. Сегодня администрация Петрозаводска сняла режим ЧС муниципального уровня, который был введен сразу после аварии. Профильные службы находятся в режиме повышенной готовности.

– Все необходимые меры по устранению последствий аварии были своевременно приняты. Завтра прибывает из Москвы специальное оборудование – диагностический комплекс «Струна». С его помощью будут проводить контрольное обследование. У нас уже есть заключение специалистов, но лишняя проверка не помешает. Это займет не более суток, – отметил Олег Поляков.

Добавим, что сегодня из гостиницы «Северная» домой доставили четверых человек. Двух пожилых женщин, нуждающихся в специализированном транспорте, перевезут в свои квартиры до конца дня. Трое пострадавших в ближайшее время выпишут из больницы. Мужчина, получивший самые серьезные травмы, доставлен в ожоговый центр Санкт-Петербурга.

По поручению главы Карелии жильцам продолжают оказывать всестороннюю помощь. Первый и второй подъезды дома — они находились ближе к эпицентру — смогут заселить после завершения всех необходимых работ. // фото: правительство Карелии