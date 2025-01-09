09 января 2025, 17:40
Граффити с рекламой наркотиков обошлись «художнику» в круглую сумму
Рекламировавшего торгующие незаконным товаром платформы юношу нашли и наказали
Прокуратура обнаружила на стенах строений и жилых домов в Медвежьегорском районе рекламу интернет-площадок по продаже психотропных веществ и наркотиков. Того, кто наносил эти граффити, нашли, сообщили в надзорном ведомстве.
Оказалось, что это 17-летний юноша, который делал это за вознаграждение. В отношении подростка возбудили административное производство и оштрафовали его в общей сложности на 55 тысяч рублей.
Деньги с нарушителя взыскали, а незаконные надписи стерли, уточнили в прокуратуре. // фото: pixabay.com