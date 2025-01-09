09 января 2025, 17:07
Общество

Снегопад в Карелии: дорожники получили 17 предписаний за нарушения

Минтранс Карелии отчитался, что дороги после снегопада расчистили, но есть замечания

На этой неделе сильный снегопад накрыл южные и центральные районы Карелии. Как сообщили в министерстве транспорта республики, проезд автотранспорта обеспечен по всем региональным дорогам, несмотря на сложные погодные условия.

Однако подрядчики, занимающиеся расчисткой, уже получили 17 предписаний с требованием оперативно устранить выявленные нарушения. 

По данным Управления автодорог Карелии, специалисты внимательно контролируют состояние всей дорожной сети. Они проверяют качество уборки снега, наличие заужений на трассах, колейности и скопления рыхлого снега. 

Отдельное внимание уделяется жалобам граждан. Управтодор проводит регулярные проверки в местах, где жители республики сообщают о проблемах с проезжей частью. // фото: минтранс Карелии

 

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