09 января 2025, 17:07
Снегопад в Карелии: дорожники получили 17 предписаний за нарушения
Минтранс Карелии отчитался, что дороги после снегопада расчистили, но есть замечания
На этой неделе сильный снегопад накрыл южные и центральные районы Карелии. Как сообщили в министерстве транспорта республики, проезд автотранспорта обеспечен по всем региональным дорогам, несмотря на сложные погодные условия.
Однако подрядчики, занимающиеся расчисткой, уже получили 17 предписаний с требованием оперативно устранить выявленные нарушения.
По данным Управления автодорог Карелии, специалисты внимательно контролируют состояние всей дорожной сети. Они проверяют качество уборки снега, наличие заужений на трассах, колейности и скопления рыхлого снега.
Отдельное внимание уделяется жалобам граждан. Управтодор проводит регулярные проверки в местах, где жители республики сообщают о проблемах с проезжей частью. // фото: минтранс Карелии