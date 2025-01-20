Из мэрии увольняется Елена Логинова

Из администрации Петрозаводска увольняется председатель комитета финансов Елена Логинова.

21 января на комитете по бюджету и налогам в карельском парламента ее кандидатуру рассмотрят на должность аудитора Контроль-счетной палаты региона. Информация об этом появилась в телеграм-канале депутата Эмилии Слабуновой.

Логинова трудилась в мэрии более 20 лет. // фото «Петрозаводск говорит»