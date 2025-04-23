Выбор редакции: спасение Француза, штрафы за ямы, затопленная дорога

Весна удивила – в конце апреля в Карелии выпал снег.

Мэрию наказали за ямы на дорогах.

Двое на самокате подрезали троллейбус и влетели в него. Их вычислили и выписали штраф.

Девять человек пострадали в аварии с автобусом и BMW на Муезерской улице.

Дорогу затопила река. Движение запретили.

Глухарь спел романс о любви в весеннем лесу.

Колючего гурмана из Крошнозера доставили к ветеринарам. На помощь пришли неравнодушные жители Карелии, которые отвезли ежика в зоопарк, где его будут лечить.

Имена более 20 героев Великой Отечественной войны «забыли» указать на плитах при реконструкции Братского захоронения в Деревянном.

Мужчине стало стыдно за Петрозаводск из-за состояния помоек.

Опубликована программа мероприятий на 9 Мая в Петрозаводске.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.