Крошнозерскому ежику Французу помощь пришла быстро

Специалисты Карельского зоопарка приняли ежика из Крошнозера по кличке Француз и оказали ему ветеринарную помощь.

«Ежика осмотрели! Потрясающий мальчик! Хорошо покушал, идет в ручки. Посадили на карантин, будет получать уколы, лечить носик. Сейчас находится на специальном питании для ослабленных животных. На текущий момент опасений за жизнь ежика нет. Будем адаптировать!»

— рассказал Алексей Рябцев, директор Карельского зоопарка.

Алексей — ветеринарный врач с 30-летним стажем, который спас огромное количество животных — экзотических, лесных, домашних.

Напомним, что временная хозяйка ежа попросила в соцсетях откликнуться тех, кто сможет перевезти зверька из Пряжинского района в зоопарк в Сортавальском округе. Сотрудники Карельского зоопарка были готовы принять и вылечить зверька. Первой откликнулась на просьбу петрозаводчанка Марина Гущина. Девушка доставила колючего питомца по месту назначения безвозмездно. И вооообще, волонтеров, которые хотели помочь простудившемуся на морозе животному, оказалось немало. Протянули руку помощи студенты, священник и журналист известного карельского издания.

Временная хозяйка благодарит всех, кто помог выжить краснокнижному зверьку.

«За Француза можно не волноваться. Он находится в надежных руках. С уверенностью могу сказать, что специалисты Карельского зоопарка окажут ему всю необходимую помощь, подарят заботу, дом и ласку, так, как это они делали уже много раз с другими животными, попавшими в беду»,

— говорит женщина.

История с ежом началась в морозные дни апреля. В селе Крошнозеро во время прогулки мужчина увидел ежика, свернувшегося на сугробе калачиком. Благодаря неравнодушию жителей Карелии ежик получил шанс на жизнь.