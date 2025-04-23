23 апреля 2025, 12:29
Общество

Крошнозерскому ежику Французу помощь пришла быстро

Неравнодушные жители Карелии протянули руку помощи краснокнижному ежу из Пряжинского района
фото Алексея Рябцева

Специалисты Карельского зоопарка приняли ежика из Крошнозера по кличке Француз и оказали ему ветеринарную помощь.

«Ежика осмотрели! Потрясающий мальчик! Хорошо покушал, идет в ручки. Посадили на карантин, будет получать уколы, лечить носик. Сейчас находится на специальном питании для ослабленных животных. На текущий момент опасений за жизнь ежика нет. Будем адаптировать!»

— рассказал Алексей Рябцев, директор Карельского зоопарка.

Алексей — ветеринарный врач с 30-летним стажем, который спас огромное количество животных — экзотических, лесных, домашних.

Напомним, что временная хозяйка ежа попросила в соцсетях откликнуться тех, кто сможет перевезти зверька из Пряжинского района в зоопарк в Сортавальском округе. Сотрудники Карельского зоопарка были готовы принять и вылечить зверька. Первой откликнулась на просьбу петрозаводчанка Марина Гущина. Девушка доставила колючего питомца по месту назначения безвозмездно. И вооообще, волонтеров, которые хотели помочь простудившемуся на морозе животному, оказалось немало. Протянули руку помощи студенты, священник и журналист известного карельского издания.

Временная хозяйка благодарит всех, кто помог выжить краснокнижному зверьку.

«За Француза можно не волноваться. Он находится в надежных руках. С уверенностью могу сказать, что специалисты Карельского зоопарка окажут ему всю необходимую помощь, подарят заботу, дом и ласку, так, как это они делали уже много раз с другими животными, попавшими в беду», 

— говорит женщина.

История с ежом началась в морозные дни апреля. В селе Крошнозеро во время прогулки мужчина увидел ежика, свернувшегося на сугробе калачиком. Благодаря неравнодушию жителей Карелии ежик получил шанс на жизнь.

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Метки: 
дикая природа Карелии
карельский зоопарк
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