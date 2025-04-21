Жительница Карелии просит помочь краснокнижному зверьку

Сотрудники Карельского зоопарка смогут принять и вылечить крошнозерского найденыша. Найденное на морозе животное нуждается в помощи ветеринара – экзотолога.

Ежей должен лечить узкий специалист, потому что у этих животных могут быть специфические заболевания. Представьте себе на минутку, что осмотреть колючего пациента так просто не получится. При каждом прикосновении зверек сворачивается в клубочек и выставляет колючки… Лесного найденыша забрала к себе неравнодушная женщина, которая пытается ему помочь. К сожалению, найти узких специалистов поблизости ей не удалось.

Напомним, неделю назад крошнозерцы обнаружили ежика на снегу в двадцатиградусный мороз в Карелии. Сколько пролежал на холоде этот колючий комочек – неизвестно. Длительное пребывание на экстремальном холоде для зверька не прошло даром. Трое суток малыш был очень вялым: мало ел, совсем не двигался и много спал. Со слов спасительницы, сейчас еж проявляет некоторую активность. Он устроил ночной побег из коробки и навел ужас на домашних кошек. Самое главное – ежик начал есть.

Гурман любит сырое мясо курицы, лягушек, червей. За свое пристрастие к французской кухне питомец получил кличку Француз. Но здоровье Француза все еще внушает опасения: течет нос, он покашливает.

«Везите к нам. Вылечим»,

— заверила коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.

Работники Карельского зоопарка уже не раз оказывали помощь диким животным, попавшим в беду. Среди них получили порцию любви и заботы олени из Харлу, лисы и другие животные. В Карельском зоопарке колючему малышу будет оказана необходимая помощь. Но волонтеру требуется помощь, чтобы отвезти маленькую живую «колючку» из Крошнозера в Сортавальский округ в поселок Киркколахти. Женщина ищет попутку.

«Очень прошу неравнодушных людей откликнуться на призыв о помощи. Давайте вместе не дадим погибнуть живой душе», - призывает читательница «Петрозаводск говорит».