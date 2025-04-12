Краснокнижное животное обнаружили в снегу в карельском поселке

В селе Крошнозеро во время прогулки мужчина увидел ежика, свернувшегося на сугробе калачиком.

«Мне показалось странным, что ежик лежал прямо на снегу в двадцатиградусный мороз. Я заметил, что его гнездышко на пригорке из сухой травы оказалось разворошенным каким-то зверем. Похоже, что его сон потревожила лиса - вокруг зверька снег оказался весь истоптан лисьими следами, но следов крови нет»,

— рассказал Николай Тараканов.

Еж оказался живым, но вел себя слишком вяло. Он почти не шевелился и издавал слабые звуки. Специалисты-зоологи рассказали, что ежики в Карелии просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10–12 градусов. Обычно это происходит в середине апреля. Возможно, ранняя весна вывела из зимней спячки теплолюбивого зверька, а ударивший мороз вновь заставил его погрузиться в сон.

Здравый смысл подсказал крошнозерцу, что оставлять животное в таком состоянии будет опасно, так как лисы в селе – гости постоянные, съедят ежа и глазом не моргнут. Сонный колючий зверек не сможет оказать достойного сопротивления хищнику, поэтому его поместили в коробку и отнесли в закрытое помещение. Местные жители обратились за консультацией к специалистам и позвонили в круглосуточную ветеринарную клинику в Петрозаводске.

«Привозите, посмотрим. Ежи являются переносчиками паразитарных, инфекционных заболеваний, бешенства и энцефалита – голыми руками не трогать», — коротко сказала девушка.

Во избежание проблем, найденному ежу пока назначили карантин.

Хотелось бы верить, что с ежом будет все в порядке, и с приходом тепла его без опасений можно будет вернуть в естественную среду обитания.

Напомним, что обыкновенный еж занесен в Красную книгу Республики Карелия как редкое животное, популяция которого угрожающе близка к исчезновению.

«Если что-то пойдет не по плану, то краснокнижного зверька покажем ветеринару», - заверили крошнозерцы. © «Петрозаводск говорит»