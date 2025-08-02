Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, 94-летний актер был доставлен в одну из клиник, при этом его диагноз не уточняется.

В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа. © «Петрозаводск говорит»