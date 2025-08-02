02 августа 2025, 16:23
Российские пловцы взяли серебро в эстафете на чемпионате мира
Наши спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по водным видам спорта
Фото: pixabay
Эстафетная сборная России завоевала серебро на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.
Отечественная команда в кролевой эстафете 4 по 100 метров финишировала с результатом 3:19,68. Россию представляли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Лучший результат показали американцы. Третьими стали немцы.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. © «Петрозаводск говорит»