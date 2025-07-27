27 июля 2025, 15:55
Институт шашлыка откроют в Китае
Вуз будет готовить специалистов по барбекю, разрабатывать стандарты и продвигать бренды КНР
фото freepik
В Поднебесной откроют институт барбекю, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на китайское издание.
Научно-исследовательский институт (НИИ) барбекю планируют открыть в городе Юэян провинции Хунань. В стране появится первая платформа профессионального образования, посвященная барбекю.
В вузе будут готовить специалистов, разрабатывать стандарты приготовления барбекю, продвигать местные бренды.
Решение открыть институт в Китае вызвано популярностью юэянской культуры приготовления шашлыка. © «Петрозаводск говорит»