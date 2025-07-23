Умер «Крестный отец хеви-метала» Оззи Осборн

Легендарный музыкант скончался на 77 году жизни 22 июля. Рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн. Мировые звезды рок-музыки выразили соболезнования в связи с уходом легенды.

Осборн страдал от болезни Паркинсона, был прикован к инвалидной коляске.

В начале июля музыкант вместе с Black Sabbath устроил грандиозное прощальное шоу в Бирмингеме, которое продлилось десять часов.

Осборн вошел в Зал сдавы рок-н-ролла США как член группы Black Sabbath, в Зал славы британской музыки входит как участник группы и как сольный исполнитель. © «Петрозаводск говорит»