Река затопила дорогу в Карелии

Поднятие уровня воды в реке Водла привело к затоплению дороги в Пудожском районе. Об этом сообщает паблик полиции Пудожа.

По данным источника, с 23 апреля временно запрещено движение всех видов транспортных средств на дороге Пудож-Ножево, 1-й километр (со съезда на 367-м километре автодороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож).

Отмечается, что альтернативный проезд до деревни Ножево есть со съезда на 362-м километре автодороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож.

Для безопасности автомобилистов запрет будет действовать до тех пор, пока уровень воды в Водле не спадет. © «Петрозаводск говорит»