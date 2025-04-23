23 апреля 2025, 13:09
Полицейский попытался задержать прохожего и был смертельно ранен
По соседству с Карелией полицейских ищут убийцу коллеги
фото unsplash.com
В Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска попытался проверить у прохожего документы, но был убит на месте ударом ножа в шею. О ЧП информирует портал 47news.ru.
Днем 23 апреля полицейский увидел на улице мужчину, который подходил под описание человека, объявленного в розыск. При попытке задержания мужчина ударил правоохранителя в шею, ранение оказалось фатальным.
Убийца сбежал с места преступления. Всех полицейских подняли по тревоге. Ориентировку на преступника передали в полицию других районов Ленобласти.