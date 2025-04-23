Шесть человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Петрозаводске

Сегодня в 11:43 к спасателям Петрозаводска поступил сигнал о жестком столкновении маршрутного автобуса №5 и легкового автомобиля на улице Муезерской. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.

В результате ДТП пострадали шесть человек - пятеро в автобусе и один в легковом автомобиле. Пострадавших доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Все пострадавшие - взрослые, детей нет.

На месте работают восемь спасателей, сотрудники скорой помощи и полиции. Причины ДТП выясняются. © «Петрозаводск говорит»