23 апреля 2025, 12:51
Шесть человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Петрозаводске
Автобус столкнулся с легковым автомобилем на заснеженной дороге в карельской столице
Фото МЧС по РК
Сегодня в 11:43 к спасателям Петрозаводска поступил сигнал о жестком столкновении маршрутного автобуса №5 и легкового автомобиля на улице Муезерской. Об этом информирует пресс-служба МЧС Карелии.
В результате ДТП пострадали шесть человек - пятеро в автобусе и один в легковом автомобиле. Пострадавших доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Все пострадавшие - взрослые, детей нет.
На месте работают восемь спасателей, сотрудники скорой помощи и полиции. Причины ДТП выясняются. © «Петрозаводск говорит»