Циклон отступает от Петрозаводска

В Петрозаводске временно восстановился снежный покров. Температура упала до ноля градусов. Проходящий через Карелию циклон задел наиболее интенсивными осадками наш город, сообщают народные синоптики из паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».

Синоптики обещают, что этот снег скоро растает. Циклон и осадки, связанные с ним, отступают от Петрозаводска.

Скоро весна окончательно вступит в свои права. Впрочем, это не точно.

А пока можно полюбоваться зарисовками, снятыми в апреле нашим оператором Евгением Евдокимовым. // Телеканал "Ника плюс".