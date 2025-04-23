23 апреля 2025, 17:58
Циклон отступает от Петрозаводска
Снегопадов такой интенсивности как сегодня больше не ожидается
фото: Петрозаводск говорит
В Петрозаводске временно восстановился снежный покров. Температура упала до ноля градусов. Проходящий через Карелию циклон задел наиболее интенсивными осадками наш город, сообщают народные синоптики из паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».
Синоптики обещают, что этот снег скоро растает. Циклон и осадки, связанные с ним, отступают от Петрозаводска.
Скоро весна окончательно вступит в свои права. Впрочем, это не точно.
А пока можно полюбоваться зарисовками, снятыми в апреле нашим оператором Евгением Евдокимовым. // Телеканал "Ника плюс".