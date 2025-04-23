Небольшие снегопады возможны в Карелии и в четверг

Завтра, 24 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ночью гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью на северо-востоке с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +2, -3°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +3, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +7, малооблачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»