Опубликована программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

Петрозаводчан и гостей города ждет масштабная программа празднования 80-летия Победы (0+). Ее представили на сайте регионального правительства.

В 9:30 пройдет торжественная церемония возложения венков к мемориальным комплексам.

В 11:00 на площади Кирова пройдет праздничный парад. Маршем пройдут войска Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, ФССП, ФСИН по Карелии, военной кафедры ПетрГУ, юнармейцев, Беломорско-Онежского филиала госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Петрозаводского президентского кадетского училища и Карельского кадетского корпуса.

На площади будет работать выставка современной и военной техники, макетов оружия. Для гостей проведут мастер-классы в рамках программы «Есть такая профессия – Родину защищать». На сцене пройдут концерты и театрализованные представления карельских артистов и творческих коллективов.

С 12:00 до 17:00 на проспекте Карла Маркса у здания МВД будет работать площадка проекта «ПоZыVной – Победа» в поддержку земляков – участников СВО. Волонтеры поделятся опытом помощи бойцам, проведут мастер-классы, результатами которых станут подарки для военнослужащих, – флаги, маскировочные сети, письма, обереги, открытки и другие посылки. Также пройдут концерты, проведут викторины.

В 14:00 от площади Ленина по проспекту Карла Маркса к площади Кирова пройдет шествие «Бессмертный полк». Сбор и построение участников - с 13.30.

В 17:00 на площади Кирова выступят хоровые коллективы с концертом «Ратному подвигу – славу поем!».

В 17:45 состоится праздничный концерт «Песня в боевом строю».

В 18:30 пройдет музыкально-театрализованное представление участников вокально-хореографической студии «Поколение» – «Письмо солдата».

В 19:00 наградят победителей городского молодежного патриотического фестиваля «Салют Победе!».

В 19:30 - концерт вокальной студии «Соло» – «Память пылающих лет».

В 20:00 с программой «Пой, Россия-матушка!» выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Валентина Моисеева (Москва).

В 20:15 с программой «В моем сердце всегда этот свет…» выступит дипломант телевизионного вокального конкурса «Ты звезда» Асканаз Айвазян и Татьяна Лежнева (Петрозаводск).

В 21:00 - концерт Эдуарда Хиля (Санкт-Петербург) «За весенние ночи, за родную страну!».

В 22:00 - праздничный фейерверк «Салютует Родина Героям!» и акция «Лучи Победы».

В течение 9 мая в карельской столице будут проходить выставки, тематические инсталляции, семейные программы, легкоатлетическая эстафета, всероссийская акция «Солдатская каша» и другие.