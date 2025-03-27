27 марта 2025, 13:33
Эдуард Хиль выступит в Петрозаводске 9 мая
Городские власти пригласили внука знаменитого артиста с дедушкиным репертуаром
фото стопкадр
На празднике в Петрозаводске 9 мая выступит Эдуард Хиль (6+). Нет, организаторы не сделали голограмму умершего в 2012 году народного артиста РСФСР. Городские власти пригласили внука знаменитого «Мистера Трололо», который полный тезка деда.
Как рассказал редакции «Петрозаводск гвоорит» директор Городского дома культуры Владимир Прикуль, Эдуард Хиль-младший унаследовал не только имя, но и голос, и внешность деда.
Более того, он поет его репертуар. То есть в День Победы петрозаводские зрители услышат «Потолок ледяной, дверь скрипучая», «Ходит песенка по кругу», «Человек из дома вышел» и другие известные песни. Начинающей звезде Эдуарду Хилю 28 лет.
Прикуль отметил, что Эдуард Хиль будет петь на площади Кирова под сопровождение живого оркестра.