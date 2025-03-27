Эдуард Хиль выступит в Петрозаводске 9 мая

На празднике в Петрозаводске 9 мая выступит Эдуард Хиль (6+). Нет, организаторы не сделали голограмму умершего в 2012 году народного артиста РСФСР. Городские власти пригласили внука знаменитого «Мистера Трололо», который полный тезка деда.

Как рассказал редакции «Петрозаводск гвоорит» директор Городского дома культуры Владимир Прикуль, Эдуард Хиль-младший унаследовал не только имя, но и голос, и внешность деда.

Более того, он поет его репертуар. То есть в День Победы петрозаводские зрители услышат «Потолок ледяной, дверь скрипучая», «Ходит песенка по кругу», «Человек из дома вышел» и другие известные песни. Начинающей звезде Эдуарду Хилю 28 лет.

Прикуль отметил, что Эдуард Хиль будет петь на площади Кирова под сопровождение живого оркестра.