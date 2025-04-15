15 апреля 2025, 16:31
«Бессмертный полк» пройдет в Петрозаводске
Шествие в традиционном формате состоится в День Победы
фото: скриншот CityLink
В этом году в карельской столице состоится шествие «Бессмертный полк». Решение о традиционном формате проведения акции согласовали с правоохранительными органами. Об этом сообщили в официальных источниках.
9 Мая жители и гости Петрозаводска пройдут с портретами героев – участников Великой Отечественной войны в едином строю по главным улицам и площадям города.
В школах и детских садах в начале мая тоже пройдут акции. (0+) © «Петрозаводск говорит»