«Бессмертный полк» пройдет в Петрозаводске

В этом году в карельской столице состоится шествие «Бессмертный полк». Решение о традиционном формате проведения акции согласовали с правоохранительными органами. Об этом сообщили в официальных источниках.

9 Мая жители и гости Петрозаводска пройдут с портретами героев – участников Великой Отечественной войны в едином строю по главным улицам и площадям города.

В школах и детских садах в начале мая тоже пройдут акции. (0+) © «Петрозаводск говорит»