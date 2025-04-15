Житель Карелии Антон Поддубняк погиб в Курской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Антон Поддубняк. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

По данным источника, уроженец поселка Надвоицы погиб 25 августа 2024 года в Курской области. Церемония прощания с военнослужащим пройдет в его родном поселке 17 апреля. Мероприятие запланировано на 12 часов у ДК в Надвоицах.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего на СВО бойца. © «Петрозаводск говорит»