15 апреля 2025, 14:48
Житель Карелии Антон Поддубняк погиб в Курской области
В Надвоицах простятся с погибшим на СВО земляком
Фото: unsplash.com / Meghna R, администрация Сегежского округа
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Антон Поддубняк. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.
По данным источника, уроженец поселка Надвоицы погиб 25 августа 2024 года в Курской области. Церемония прощания с военнослужащим пройдет в его родном поселке 17 апреля. Мероприятие запланировано на 12 часов у ДК в Надвоицах.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего на СВО бойца. © «Петрозаводск говорит»