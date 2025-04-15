Цены на один популярный продукт взлетели в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на основные продукты в республике за март. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции цены на картофель выросли на 32,3%, помидоры - на 17,4%, свеклу - на 14,7%, капусту - на 10,4%, лимоны - на 8,7%. В то же время огурцы подешевели на 35,5%, сладкий перец - на 15,5%, груши - на 5,1%.

Из числа других товаров стали дороже сгущенное молоко, колбаса, сливки, макароны, мука, кисломолочные продукты, молоко, баранина, кофе (5,2 - 9,6%). Подешевели курица, оливковое масло, филе сельди, яйца, сухие супы в пакетах (3,9 - 8,7%).

Напомним, также в марте в Карелии существенно подорожали алкогольные напитки. © «Петрозаводск говорит»