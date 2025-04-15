Некачественные продукты попали в больницу и школу-интернат в Карелии

Фальсификат выявил Россельхознадзор в социальных учреждениях Карелии. С 1 января по 14 апреля специалисты взяли на исследование 23 пробы продуктов, из которых готовят еду в соцучреждениях, 11 из них оказались некачественными, небезопасными и с признаками фальсификата.

В одной из больниц в масле из Московской области нашли растительные жиры кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин, несоответствие по жирно-кислотному составу, превышение по дрожжам и плесневелым грибам. Поставщику выдали предостережение.

В школе-интернате в кисломолочном напитке из Рязанской области нашли превышение по количеству плесневелых грибов. Причем в качестве продукта засомневались в самом учреждении и попросили проверить напиток. Интернат провел претензионную работу с производителем и вернул партию товара. © «Петрозаводск говорит»