Алкоголь заметно подорожал в Карелии

В марте в республике существенно подорожали алкогольные напитки. Такие данные приводит Карелиястат. Информация опубликована на сайте ведомства.

Как рассказали специалисты, в марте цены на игристое отечественное вино выросли на 5,7%, крепленое виноградное вино - на 4,4%. Водка стала дороже на 4,3%, пиво - на 2,3%.

При этом индекс цен на продовольственные товары в целом в марте составил 100,6% по сравнению с февралем. © «Петрозаводск говорит»