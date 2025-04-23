Прокуратура наказала мэрию Петрозаводска за разбитые дороги

В прокуратуре Карелии сообщили, что в результате проверки подтвердились факты ненадлежащего состояния целого ряда дорог в Петрозаводске.

В этот список вошли: проезжая часть улицы Вольной, улица Городской вал, переулок Амбарный, Финский проезд, улица Зайцева, Лучистая, первый и второй Радужный проезд.

По итогам рассмотрения мэрия Петрозаводска привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении).

Ответственность заключается в наложении административного штрафа: на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»