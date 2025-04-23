Два моста с повреждениями обнаружили в районе Карелии

Мосты с дефектами выявили в Пряжинском районе на дороге «Проккойла - Новые Пески - Соддер». Один деревянный, другой более монументальный.

Специалисты госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору зафиксировала в районе улицы Шуйская в поселке Соддер застой воды на проезжей части.

На деревянной переправе через реку Периайоки зафиксировали повреждение настила. Ямы и выкрашивание покрытия (прим.ред поверхностное разрушение материала) заметили на мосту через Шую.

О выявленных дефектах сообщили в Управтодор республики. Организация должна будет отчитаться об устранении нарушений. © «Петрозаводск говорит»