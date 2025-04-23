23 апреля 2025, 13:56
Два моста с повреждениями обнаружили в районе Карелии
Нарушения выявили на дороге «Проккойла - Новые Пески - Соддер» в Пряжинском районе
фото: vk.com/id634986877?w=wall634986877_796
Мосты с дефектами выявили в Пряжинском районе на дороге «Проккойла - Новые Пески - Соддер». Один деревянный, другой более монументальный.
Специалисты госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору зафиксировала в районе улицы Шуйская в поселке Соддер застой воды на проезжей части.
На деревянной переправе через реку Периайоки зафиксировали повреждение настила. Ямы и выкрашивание покрытия (прим.ред поверхностное разрушение материала) заметили на мосту через Шую.
О выявленных дефектах сообщили в Управтодор республики. Организация должна будет отчитаться об устранении нарушений. © «Петрозаводск говорит»