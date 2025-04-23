23 апреля 2025, 18:30
В карельском селе началась подготовка ко Дню Победы
В Ведлозере школьники и учителя навели порядок после зимы на Братской могиле
Скрин видео от сообщества «МБУ Ведлозерская СОШ»
Ребята и взрослые, вооружившись граблями, перчатками и хорошим настроением, вышли на субботник.
«Открыли сезон весенних субботников! Дальше – больше»,
— по-боевому настроены ведлозеры.
В день 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками у Братской могилы советских воинов и сельских активистов в селе Ведлозеро сстоится праздничный митинг.
Сейчас по всей Карелии проходят субботники, во время которых их участники приводят в порядок все воинские мемориалы Великой Отечественной войны. © «Петрозаводск говорит»