В карельском селе началась подготовка ко Дню Победы

Ребята и взрослые, вооружившись граблями, перчатками и хорошим настроением, вышли на субботник.

«Открыли сезон весенних субботников! Дальше – больше»,

— по-боевому настроены ведлозеры.

В день 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками у Братской могилы советских воинов и сельских активистов в селе Ведлозеро сстоится праздничный митинг.

Сейчас по всей Карелии проходят субботники, во время которых их участники приводят в порядок все воинские мемориалы Великой Отечественной войны. © «Петрозаводск говорит»