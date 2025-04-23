«РКС-Петрозаводск» помогают сохранить память о героях ВОВ

«РКС-Петрозаводск» начинают активную подготовку к 9 мая. В год юбилейной даты – 80 лет со дня Победы, компания вновь украсит свои рабочие здания и поможет облагородить город.

Ежегодно украшаются офисы символикой дня Победы: устанавливаются флаги и тематические баннеры, выражающие уважение и гордость за наших героев.

В этом году АО «ПКС-Водоканал» установят прожектор, освещающий мемориал Героя Советского Союза Анны Лисицыной в одноименном сквере. Также работники отреставрировали табличку, посвященную её памяти. Мемориальная доска расположена в Петрозаводске на жилом доме по адресу ул. Лисицыной, д. 2.

Анна Ивановна Лисицына (1922-1942 гг.) – Герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Награждена орденами Ленина и Красной Звезды. Выполняла задания в тылу противника. Её имя увековечено на улицах городов России, включая Петрозаводск.

На Аллее Героев сотрудниками АО «ПКС-Тепловые сети» были заменены 28 информационных табличек возле деревьев, высаженных в честь Героев Советского Союза.

Помимо этого, группа компаний «РКС-Петрозаводск» украсит рабочий автотранспорт в стилистике 9 мая, организует субботники в памятных местах города, а также примет участие в акции «Сад памяти», в рамках которой по всей стране планируется высадить 27 миллионов деревьев – именно столько жизней унесла война.

«РКС-Петрозаводск» с большим уважением относятся к Героям, доблестно сражавшимся за мирное небо, и рады внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

Фото: «РКС-Петрозаводск»