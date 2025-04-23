23 апреля 2025, 15:27
В мэрии рассказали об уборке Петрозаводска после снегопада
Жители карельской столицы могут жаловаться на плохую уборку города
Фото мэрии Петрозаводска
После обильных осадков сотрудники Кондопожского ДРСУ активно работают на улицах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Сегодня подрядчик убирает снег в парках, скверах, на аллеях и бульварах города. Особое внимание уделяется расчистке лестничных спусков в разных районах Петрозаводска.
Работу подрядчика контролируют специалисты управления благоустройства и экологии мэрии. Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на плохую уборку общественных территорий Петрозаводска в ЕДДС по телеону 051. © «Петрозаводск говорит»