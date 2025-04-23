В мэрии рассказали об уборке Петрозаводска после снегопада

После обильных осадков сотрудники Кондопожского ДРСУ активно работают на улицах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня подрядчик убирает снег в парках, скверах, на аллеях и бульварах города. Особое внимание уделяется расчистке лестничных спусков в разных районах Петрозаводска.

Работу подрядчика контролируют специалисты управления благоустройства и экологии мэрии. Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на плохую уборку общественных территорий Петрозаводска в ЕДДС по телеону 051. © «Петрозаводск говорит»