Подросток ушел с места ДТП в Петрозаводске, дома ему стало плохо

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков привел уточненные данные по количеству пострадавших в ДТП с участием автобуса в Петрозаводске.

По словам министра, после аварии пострадали девять человек, один из них подросток. При этом отмечается, что несовершеннолетний самостоятельно покинул место ДТП до приезда медиков. Дома ему стало плохо, и к нему была вызвана скорая помощь на дом.

Четверо пострадавших госпитализированы в РБ СЭМП. Трое находятся в нейрохирургическом отделении, один - в травматологическом.

Остальные пострадавшие в ДТП были отпущены на амбулаторное лечение. © «Петрозаводск говорит»