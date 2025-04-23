Мужчина в крови и человек на полу - видео из автобуса сразу после ДТП

В телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии» опубликовали видео из салона автобуса №5 сразу после столкновения с автомобилем BMW. Видео снял один из пассажиров автобуса.

На кадрах видно, что у одного из пассажиров на лице кровь, еще один человек лежит недалеко от водительского кресла. Люди после шока пытаются встать с мест и покинуть маршрутку.

Напомним, авария произошла утром 23 апреля на Муезерской улице в Петрозаводске. Транспортные средства оказались сильно повреждены. В причинах ДТП разбирается дорожная полиция. В аварии травмированы шесть человека – оба водителя и четыре пассажира маршрутки.

Это не единственное ДТП с автобусом за сегодняшний день. В Песках, как сообщает источник, маршрутка съехала с дороги и врезалась в дорожный знак.

Напомним, в среду столицу Карелии накрыл снегопад, снег шел больше часа, на дорогах образовалась каша. © «Петрозаводск говорит»