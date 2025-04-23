Лесную романтику в Карелии показали на видео

Роман о любви поет глухарь в весеннем лесу Карелии.

Лесную романтику запечатлела фотоловушка в заповеднике «Кивач». Кадры были сняты утром 22 апреля.

Птица надула перья, распустила крылья и запрокинула голову. Рядом с токующим глухарем пробежала самка, а через несколько мгновений появилась еще одна. Кадры с токовища показали в сообществе природного заповедника «Кивач».

Ранее токующего глухаря встретили на лыжне в Эссойле. Птица позволила местным жителям подойти поближе и сделать несколько впечатляющих снимков. © «Петрозаводск говорит»