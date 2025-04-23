Влетевшему в троллейбус самокатчику выписали крупный штраф

В компании «МТС Юрент», занимающейся предоставлением в прокат самокатов и велосипедов, прокомментировали инцидент с участием самокатчика на улице Луначарского в Петрозаводске.

Напомним, вечером 22 апреля двое молодых людей, ехавших на самокате по проезжей части, влетели при повороте в троллейбус. Водителю троллейбуса пришлось экстренно тормозить.

Как рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе компании «МТС Юрент», нарушители ехали на их самокате. Молодых людей вычислили, аккаунт, с которого был взят в аренду самокат, заблокировали. За езду вдвоем юношам выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

Добавим, что в Госавтоинспекции Петрозаводска на этот инцидент пока не отреагировали. © «Петрозаводск говорит»