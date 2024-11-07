Выбор редакции: смерть в обед, сбежавший подрядчик, призрачный автобус

В Карелию идет потепление. Пик потепления ожидается 8–9 ноября, когда температура превысит норму на 4–6 градусов.

Жители карельской столицы не могут дождаться автобусов 17-го маршрута. Люди мерзнут на остановках по 40 минут, а водители спокойно едут мимо.

Над кладбищем в деревне Венгигора Медвежьегорского района нависла угроза. Вода размывает берег, сосны падают. На берегу расположено кладбище. От одной могилы до обрыва расстояние всего около четырех метров.

Жильцы восьмиквартирного дома в поселке Пиндуши боятся пожара, после того как им провели ремонт на крыше.

Около 200 человек пришли к памятнику Ленину с красными гвоздиками: коммунисты, комсомольцы и их сторонники. Возложением цветов к изваянию вождя они отметили 107 годовщину Октябрьской социалистической революции.

Подрядчик в Карелии получил крупный аванс на ремонт Дома культуры в поселке Куусиниеми Калевальского района и затем исчез.

На одном из предприятий в Петрозаводске произошел несчастный случай. Умер человек. Трагедия случилась на одном из заводов 5 ноября. В обеденный перерыв рабочий почувствовал себя плохо. Вскоре он скончался в бытовом помещении.

Миллионного пассажира поезда «Рускеальский экспресс» поздравили в Сортавале.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.