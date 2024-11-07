Приемной матери выставили счет за колонку, которой она не пользуется

Многодетная мать из Чалны совершенно случайно узнала, что все ее банковские счета, включая даже кредитную карту, арестованы судебными приставами. Она стала оплачивать покупку в интернет-магазине, и оказалось, что карты заблокированы.

«На нащей улице в Чалне две водоразборных колонки. Одна уже полгода не работает, вторая очень далеко от нашего дома. И вообще они мне и не нужны. У нас всегда был свой колодец, а сейчас скважина, и вода проведена в дом. Но в течение пяти лет, как я выяснила, нам начисляли оплату за пользование колонкой. Счетов мы не получали, договор тоже не подписывали. Компания «КУМИ» из Пряжи подала в суд. О судебном заседании нас тоже не уведомили, конечно, в суд мы не попали. Я получила только судебный приказ с решением взыскать с меня более 10 тысяч рублей. И еще плюс 1000 - это расходы, видимо, судебные. Я сразу по электронной почте направила в Олонец ответ - несогласие с этим решением. Но позднее, когда счета арестовали, я выяснила, что нужна была моя живая подпись. И вот все карты заблокированы теперь»,

- рассказала Елена Косолапова.

Елена воспитывает сейчас троих приемных детей. Она рассказала, что тот счет, на который должны поступить детские пособия 10 ноября, тоже арестован. И опасается, что с этих денег спишут долг, который она не должна оплачивать, поскольку колонкой и водой не пользуется.

«Я звонила судебным приставам 23 раза. У них есть судебный приказ, они работают с ним. Как разбираться, куда писать, куда ехать, чтобы решить этот вопрос?! Вы знаете, так надоел этот бардак, что я готова к Путину ехать! Нам, приемным родителям, на ребенка платят 10 тысяч рублей в месяц. И этих денег хотят лишить. Да к как мне их кормить тогда? Я сейчас даже хлеб не могу купить с кредитной карты, все счета закрыты! Я что преступница, мошенница, что так поступают? Разве можно и детские деньги блокировать?»,

- продолжает приемная мать.

Елена прислала в редакцию портала «Петрозаводск говорит» фотографии своего колодца и скважины. Говорит, что раньше этого было достаточно: фото и заявление, чтобы не начисляли оплату за воду из колонки. Но спустя пять лет оказалось, что есть долг.

«Каникулы. Дети дома. Внучка еще у меня, потому что невестка в роддоме. Родился внук у нас. Машина моя в ремонте. Я не могу вот все бросить и поехать в Пряжу и Олонец со всем этим разбираться! Но как же надоел этот беспредел».

Жительница Чалны рассказала, что на протяжении долгих лет, пока она воспитывает приемных детей, суд и приставы не могут обеспечить их алиментами. Хотя родители, лишенные прав, обязаны также выплачить алименты своим несовершеннолетним детям.

«Вот тут система не работает. С них, видимо, нечего взять, поэтому живите без алиментов. А у меня с пособий можно высчитать 11 тысяч за воду, которой я не пользовалась!»

Наша редакция получила комментарий от УФССП России по Карелии. Пресс-секретарь Управления обратила внимание, что судебный пристав-исполнитель (или сотрудник органа принудительного исполнения) - гарант исполнения судебного акта, а не инициатор взыскания долга. Если должник не согласен с основанием возникновения долга, то выяснять основания задолженности правильнее у взыскателя, а не у должностного лица.



Прежде чем на счета гражданина будет наложен арест, он получает два уведомления в личный кабинет на портале Госуслуги. Только после этой обязательной процедуры, если долг не оплачен добровольно, будут арестованы счета. Как и случилось в ситуации с гражданкой Еленой Косолаповой.



При этом в службе судебных приставов отметили, что в банк направляется документ, в котором четко указано, с каких видов выплат (доходов) нельзя списывать средства в счет долга. В этот список входят детские пособия — это социальная выплата. И банковские сотрудники об этом тоже знают.



Однако, как нам сообщила Елена, ей уже пришло сообщение-уведомление от банка, что в ближайшее поступление средств на счет будет списан долг. Она отметила, что на данную карту приходят только детские пособия на приемных детей.



Для того чтобы решить вопрос с оплатой долга, жительнице Чалны необходимо обратиться в организацию, которая насчитала ей долг и подала в суд. А затем обжаловать данное решение в установленные сроки. // Фото Елена Косолапова. Чална.