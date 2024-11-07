Газете Кондопожского ЦБК – 95 лет

История Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК, входит в группу компаний «Карелия Палп») неразрывно связана с производственной газетой, первый номер которой вышел в год основания предприятия – 95 лет назад.

Без малого целый век газета публикует материалы о жизни комбината, а на протяжении последних десяти лет – и о предприятиях группы компаний «Карелия Палп». За это время «Авангард Плюс» стал неотъемлемой частью корпоративной культуры. Несмотря на стремительное развитие ИТ-технологий, газета по-прежнему – один из главных источников информации о событиях на производственных площадках и в карельском городе бумажников.

На протяжении девяти с половиной десятилетий издание пользуется заслуженным авторитетом, как у работников КЦБК, так и у жителей Кондопоги, радуя своих современников и, что немаловажно, составляя летопись компании, демонстрируя развитие лесной и лесоперерабатывающей отрасли. Сегодня газета – это больше, чем источник новостей: ее редакция ставит перед собой образовательную цель, а также задачу профессионального ориентирования,

— подчеркнул генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

Газета входит в тройку старейших печатных СМИ Карелии. Ее первый номер вышел 7 ноября 1929 года. Издание несколько раз меняло название: оно было «Кондопожским бумажником», «За темпы», «Кировцем», «Авангардом». В 2022 году к названию СМИ добавили слово «плюс», которое стало символом единения четырехтысячного коллектива группы компаний «Карелия Палп».

Сегодня «Авангард Плюс» — это современное полноцветное печатное издание, еженедельно выходящее тиражом в 1700 экземпляров на 16 страницах. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное: редакция выпускает как аналитические материалы, так и зарисовки о людях, династиях трудящихся в компании, о наставниках, делящихся опытом, о клиентах и партнерах компании, рассказывающих о себе и о сотрудничестве с «Карелией Палп». Есть в газете и немало любопытного для детей всех возрастов, которые охотно участвуют в конкурсах и отвечают на вопросы викторин, регулярно привлекающих их внимание к теме леса, к интересности работы с ним и с его продуктами.

Это в широком смысле роскошь — иметь собственное востребованное издание, еженедельно выходящее из печати. Гордимся тем, что оно не стоит на месте, постоянно находя новые способы взаимодействия с аудиторией, границы которой давно выходят за рамки компании. Газета формирует корпоративную культуру, влияя на все без исключения области деятельности – от охраны труда и производственной безопасности до экологии и привлечения на работу, а также создает представление о Предприятии за его пределами,

— отметил Юрий Айвазов.

Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"