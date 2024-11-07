Миллионному пассажиру «Рускеальского экспресса» достался приятный приз

В Сортавале поздравили миллионного пассажира поезда «Рускеальский экспресс». Об этом сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.

Миллионным пассажиром стала 27-летняя Лидия Фоменко из города Армавир Краснодарского края. Она приехала в Карелию впервые, путешествует вместе с мамой и подругой.

Миллионному пассажиру вручили золотую карту РЖД на 30 тысяч бонусов, а также предложили прокатиться до парка Рускеала в вагоне первого класса. // Фото «Петрозаводск говорит»