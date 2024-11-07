Продажу алкоголя обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

На очередной городской планерке в мэрии Петрозаводска обсудят изменения в законе о производстве и обороте алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

С докладом перед горожанами выступит главный специалист отдела торговли, лицензирования и сферы питания министерства промышленности и торговли РК Ольга Евдокимова. Она расскажет о том, какие изменения произошли в торговле алкогольной продукцией в республике.

Планерка начнется 11 ноября в 10:00. Трансляция мероприятия традиционно будет доступна в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»