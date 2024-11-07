В Карелии спрос бизнеса на облачные сервисы за год вырос на треть

Цифровая экосистема МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Республике Карелия. Закупки облачных сервисов в регионе за год выросли на треть.

По данным аналитиков МТС Web Services, лидером по использованию облачных сервисов в Карелии, как и в других регионах Северо-Западного Федерального округа, стали компании из сферы ИТ и связи, на них приходится более четверти клиентов компании. В 20% случаев свои данные в облако переносят ритейлеры. На предприятия обрабатывающей промышленности приходится почти 10% клиентов. Также популярностью облачные сервисы пользуются у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли.

Более 80% клиентов MWS в Северо-Западном федеральном округе пользуются виртуальной инфраструктурой, 15% — делают резервное копирование данных в облаке. Также популярностью пользуется виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Среди сервисов сильнее всего в регионе вырос спрос на офисное ПО в облаке — более чем в 5 раз, следом идёт изолированное сетевое соединение — прирост почти в 4 раза, резервное копирование — в 1,6 раза. Также в Карелии растёт спрос на объектное хранилище.

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