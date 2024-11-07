Глава Минстроя Карелии прогнозирует рост темпов строительства жилья

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов выразил несогласие со звучащими в СМИ оценками снижения темпов жилищного строительства.

В ответ на публикации о снижении темпов строительства могу с уверенностью сказать - в этом году жилья в Карелии будет введено больше, чем в предыдущем. И это несмотря на то, что в прошлом году больше трети всего многоквартирного жилья - 50, 2 тыс. кв. м. было введено по программе расселения,

- написал Россыпнов на своей страничке в соцсети.

По словам министра, основной ввод многоквартирных домов в 2024 г. приходится на ноябрь и декабрь. Всего будет завершено строительство 34 многоквартирных домов, общей площадью 118,7 тыс. кв. м.

Продолжается рост темпов строительства индивидуальных жилых домов, за 10 месяцев в Карелии их уже построено 1999. Это 195 тыс. кв.м.

Общий ввод жилья по итогам 24 года планируется 328 тыс. кв. м. жилья, это на 15,6 тыс. кв.м. больше чем в предыдущем.

Фото: Минстрой Карелии