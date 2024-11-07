Карельские следователи просят звонить им, если ребенок попал в беду

В Карелии открыт круглосуточный телефон доверия «Ребенок в опасности». Об этом сообщили в региональном Следкоме.

«В целях оперативного получения сообщений о происшествиях с участием детей и принятия незамедлительных мер реагирования в Следственном управлении СК России по Республике Карелия организована круглосуточная работа телефонной линии», - сообщили в ведомстве.

Звонить по номерам 123 или 8(8142)594-677 может любой человек, обладающий информацией о готовящемся или совершенном правонарушении в отношении ребенка. // фото unsplash.com/ David Svihovec