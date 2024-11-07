Подрядчик в Карелии провалил ремонт Дома культуры и пропал с деньгами

Подрядчик в Карелии получил крупный аванс на ремонт Дома культуры в поселке Куусиниеми Калевальского района и затем исчез. Как сообщили в карельском УФАС, предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Муниципальное учреждение заключило с ним договор на ремонт инженерных систем. После получения аванса в 565 тысяч рублей подрядчик несколько раз заверял, что закупил необходимые материалы и ожидает их доставки, но в итоге так и не приступил к работе. Учреждение подало жалобу в УФАС Карелии.

— Объективных причин для неисполнения обязательств подрядчик не представил. Напротив, он неоднократно сообщал о покупке материалов и подтверждал сроки выполнения работ,

— отметили в УФАС Карелии.

Скоро материалы передадут в правоохранительные органы, а администрации предстоит объявить новый конкурс на капитальный ремонт Дома культуры. // фото: pixabay.com