В Петрозаводске отметили годовщину Октябрьской революции

Около 200 человек сегодня пришли к памятнику Ленину с красными гвоздиками: коммунисты, комсомольцы и их сторонники. Возложением цветов к изваянию вождя они отметили 107 годовщину Октябрьской социалистической революции.

Пришедшие на праздник в Петрозаводске говорили о том, что не отмечают «навязанный им государством день единства 4 ноября», а вот 7 ноября - по-прежнему красный день календаря.

После небольших поздравлений у памятника Ленину коммунисты отправились в автопробег. Они проедут с флагами по центральным улицам города на личных автомобилях. // фото «Петрозаводск говорит»