Петрозаводчане жалуются на призрачные автобусы

Жители карельской столицы не могут дождаться автобусов 17-го маршрута. Люди мерзнут на остановках по 40 минут, а водители спокойно едут мимо, сообщили в группе «Подслушано в Петрозаводске».

- Видимо жалобы на автобусный маршрут № 17 и дальнейшее решение проблем действуют лишь сутки,

- посетовал один из горожан.

По его словам, маршрутки продолжают проезжать мимо Республиканской больницы в направлении Центра пустые и с выключенным светом.

- Извольте объяснить, что происходит!

– негодует подписчик.

Он также указал на «призрачные автобусы», которые продолжают ездить по городу. То есть они есть на карте, но в реальности их нет. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте